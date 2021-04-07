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Gündem Konya’da uçak mı düştü? Konya’daki uçak kazada ölen var mı?
Gündem

Konya’da uçak mı düştü? Konya’daki uçak kazada ölen var mı?

Son dakika haberine göre, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda bulunan Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki F-16 uçağının eğitim esnasında düştüğü haberleri geliyor. Konya’daki uçak kazada ölen var mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-07 14:35:00 - 2021-04-07 14:54:12
Konya’da uçak mı düştü? Konya’daki uçak kazada ölen var mı?

Konya'da askeri uçak düştü. Merkez Karatay ilçesi civarında düşen uçakla ilgili güvenlik ve sağlık ekipleri harekete geçti. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki F-16 uçağının eğitim esnasında düştüğü öğrenildi. Arama kurtarma ekipleri tarafından pilotun arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Düşen Türk yıldızlarına ait NF-5 uçağının pilotunun şehit olduğu öğrenildi.

 

NF-5 uçağı hangi ülkenin? NF-5 uçağı hangi ülkeye ait? NF-5 uçağı özellikleri neler?
NF-5 uçağı hangi ülkenin? NF-5 uçağı hangi ülkeye ait? NF-5 uçağı özellikleri neler?

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NF-5 uçağı hangi ülkenin? NF-5 uçağı hangi ülkeye ait? NF-5 uçağı özellikleri neler?

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