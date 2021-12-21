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Aktüel Konya'da trafik kazası: Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Konya'da trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 19:27:00 -
Konya'da trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Alaylar Bir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, Sait Karakılınç yönetimindeki 07 S 3750 plakalı otomobil ile Kadir Caran idaresindeki 42 K 4919 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Kadir Caran'ın kullandığı otomobildeki Buğrahan Kutay, Neriman, Sultan, Dudu Naz ve Nisa Nur Caran yaralandı.

Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

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