“Konya'da Sürdürülebilir Ulaşım” Temalı Fotoğraf Yarışması'na başvurular sürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Konya’da Sürdürülebilir Ulaşım” temalı fotoğraf yarışmasına başvurular devam ediyor.

Fotoğraf sanatı aracılığıyla sürdürülebilir ulaşım araçlarının kullanımını teşvik etmeyi, şehir içi ulaşımda sürdürülebilir ulaşım kullanım oranını artırmayı ve Konya’da mevcut sürdürülebilir ulaşım kullanım kültürünü daha ileri bir seviyeye taşımayı amacıyla düzenlenen yarışmaya amatör veya profesyonel tüm fotoğraf sanatçıları katılıyor.

Yarışma; Büyükşehir Belediyesi’nin şehir merkezine ve merkez haricindeki diğer ilçelere hizmet sağlayan toplu ulaşım otobüsleri, tramvay araçları, bisiklet tramvayı, bisikletli ulaşım, bisiklet parkları, bisikletle ilgili diğer konu ve uygulamalar, elektrikli scooter ile ulaşım, yaya ulaşımı ve araç trafiğine kapalı yayalaştırma bölgeleri (Bedesten, Kazım Karabekir Caddesi gibi), toplu ulaşımda otobüs ve tramvay yolcuları, toplu ulaşım durakları gibi sürdürülebilir ulaşım kapsamında ifade edilen başlıkları içeriyor.

Sürdürülebilir ulaşıma dair tüm konuları kapsayan “Konya’da Sürdürülebilir Ulaşım” temalı fotoğraf yarışmasına son başvuru tarihi 25 Ağustos. Yarışmaya katılmak isteyenler, “ulasim.konya.bel.tr” adresinden başvuru yapabiliyor, detaylı bilgiye ulaşabiliyor.

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