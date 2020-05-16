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Konya’da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde polis denetim yaptı

Konya’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kentin bir çok noktasında polis denetimlerin sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 15:01:51 -
Konya’da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde polis denetim yaptı

Konya’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kentin bir çok noktasında polis denetimlerin sürdürdü.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilen iller arasında bulunan Konya’da da tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde polis ekipleri, kentin bir çok noktasında uygulama yaptı. Polis ve bekçiler tarafından gerçekleştirilen denetimde, izinleri bulunmayan ve maske takmayan sürücülerle vatandaşlara ceza işlem uygulandı.

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