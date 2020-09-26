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Aktüel Konya'da sahte altın tozuyla dolandırıcılık iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
Aktüel

Konya'da sahte altın tozuyla dolandırıcılık iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 17:45:53 -
Konya'da sahte altın tozuyla dolandırıcılık iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde, sahte altın tozuyla dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Fikret B. (48), İlyas S. (24), Tacettin K. (25) ve Levent K. (39), İ.K. ve N.D. ile irtibata geçerek, ellerinde bir miktar altın tozu bulunduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'dan gelen 4 şüpheli, Kayseri'den gelen söz konusu iki kişiyle Akşehir'de buluştu.

Bir miktar gerçek altın tozunu numune olarak verdikten sonra güven sağlayan zanlılar, sahte altın tozu karşılığında mağdurlardan 40 bin lira aldıktan sonra yanlarından ayrıldı.

Aldıkları altın tozunun büyük bir bölümünün sahte olduğunu kuyumcuya gidince fark eden iki mağdur, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne gelerek zanlılardan şikayetçi oldu.

Harekete geçen ekipler, araç ve eşkal bilgilerine ulaştıkları şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Üzerlerinde mağdurlardan dolandırdıkları değerlendirilen 5 bin lira bulunan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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