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Aktüel

Konya’da restoran kundaklandı, yangını itfaiye söndürdü

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir restoran kundaklandı, olayı erken fark eden vatandaşların ihbarı ile yangın 5 katlı binanın üst katlarına sıçramadan söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 10:19:27 -
Konya’da restoran kundaklandı, yangını itfaiye söndürdü

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir restoran kundaklandı, olayı erken fark eden vatandaşların ihbarı ile yangın 5 katlı binanın üst katlarına sıçramadan söndürüldü.


Yangın, sabaha karşı Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda çıktı. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan restorana gelen kimliği belirsiz bir kişi elinde bidon ile yaklaşarak restoranı ateşe verdi. Olayı gören vatandaşlar hemen durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri restoran içerisindeki yangını büyümeden kontrol altına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri restoranda inceleme yaparken, polis ekipleri iş yerini yakmaya çalışan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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