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Aktüel Konya'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
Aktüel

Konya'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 00:13:36 -
Konya'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Nihat Akdağ idaresindeki 42 AZV 61 plakalı tır ile aynı yönde seyreden Talha Mulazimoğlu kontrolündeki 42 AAJ 55 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolu Kulu çıkışında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Talha Mülazimoğlu ile yanındaki İbrahim Mulazimoğlu, sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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