Konya’da okullar tatil mi? Yarın Konya’da okul tatil mi? 20 Aralık Konya okul var mı? Kar tatili nerede var?

Okullar tatil mi, kar yağışının etkili olması nedeniyle İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Muğla, Kastamonu, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Konya, Kütahya, Isparta, Balıkesir, Isparta, Burdur, Erzincan, Ağrı, Hakkari, Van, Kars okullar tatil mi? sorusunun yanıtı aranır oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Aralık 2021 Pazartesi günü tarihli güncel hava durumu raporuna göre, çok sayda il ve ilçede kar yağışı etkili olması bekleniyor. Peki 20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Kar tatili nerede var?

Konya’da okullar tatil mi? Konya'da kent merkezi ve ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Akşam saatlerinden beri kar yağışının devam ettiği şehir merkezi beyaza büründü. Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için kente gelen yerli ve yabancı turistler, kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe bürünen Mevlana Müzesi'ndeki Kubbe-i Hadra'nın fotoğraflarını çekti. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Beyşehir ve Derbent ilçelerinde de kar yağışı sürüyor.

Konya’da kar tatili var mı?

"Konya'da yarın okullar tatil mi" sorusu öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. Bu kapsamda Konya'nın Akşehir, Ilgın, Tuzlukçu, Doğanhisar, Sarayönü, Yunak, Bozkır, Taşkent ve Hadim ilçesindeki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Konya Valiliğinden kar tatiline ilişkin henüz bir açıklama geldi. Konya merkez ve ilçelerinde okulların yarın tatil edildiği açıklanır açıklanmaz detaylar burada yer alacaktır.