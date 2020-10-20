Konya'da kurulan ANATOLİA teknolojik dönüşüme öncülük edecek

KONYA (AA) - Konya'da Ar-Ge ve tasarım çalışmalarına öncülük etmek, üniversiteler ve kamu arasında bilgi, iletişim ve iş birliği ağı oluşturmak amacıyla Anadolu Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Ortak İletişim ve İşbirliği Ağı (ANATOLİA) kuruldu.

Konya Sanayi Odasından (KSO) yapılan açıklamaya göre, KSO öncülüğünde kurulan platformun yürütme kurulu başkanlığına KSO Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil seçildi.

KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Konya'daki Ar-Ge ve tasarım merkezi temsilcilerinin katıldığı toplantıda, ANATOLİA'nın Ar-Ge ve tasarım merkezleri arasındaki iş birliğinin artırılmasına önemli katkılarda bulunacağını belirtti.

ANATOLİA'nın şehrin teknolojik dönüşümünde önemli rol oynayacağının altını çizen Kütükcü, şunları kaydetti:

"Konya'da şu anda toplam 28 Ar-Ge ve tasarım merkezimiz bulunuyor. Burada alınacak çok yolumuz var. Çünkü bu sayı Konya'nın gerçek potansiyelini yansıtmıyor. Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizin sayısının ve niteliklerinin artırılması ile Konya, teknolojik dönüşüm sürecini daha sağlıklı bir şekilde yürütecek ve bir teknoloji merkezi haline gelecek."

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin yaptığı çalışmaların, birçok firmaya da örnek olacağını ve bir sinerji oluşturacağını vurgulayan Kütükcü, ANATOLİA etrafında ortaya konulacak bilgi paylaşımlarının firmaların, şehrin ve ülkenin gelişmesine büyük katkı sunacağını bildirdi.

- "Bu birlik sayesinde TÜBİTAK ve AB projelerinin daha da artmasını sağlamış oluruz"

ANATOLİA Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil de oluşturulan ağla şehirde Ar-Ge kültürünü artırmayı, bu kültürün Türkiye genelinde ve Avrupa'da kendinden söz ettirir hale getirmesini arzuladıklarını aktardı.

Büyükhelvacıgil, "Bizim, Konya'da daha fazla Ar-Ge ve tasarım merkezi kurma hedefimiz olmalı. Bu rakam şu an Konya'nın gerçek potansiyelini yansıtmıyor. Bunu da hep birlikte, burada öncü olan arkadaşlarımız ile birlikte başaracağız. 'Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları diğer sanayicilerimiz de örnek alır, şehrin geneline yayabiliriz' diye düşünüyorum. Bu birlik sayesinde TÜBİTAK ve AB projelerinin daha da artmasını sağlamış oluruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Ersöz ile Prof. Dr. Mustafa Acarer ve Doç. Dr. Mehmet Hamurcu, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, Ufuk Avrupa programlarına hazırlık yapılması, sanayinin uluslararası ortaklı programlara katılması, Ar-Ge merkezlerinin uluslararası proje yürütme kapasitelerinin geliştirilmesi, ileri teknoloji araştırma ve uygulama merkezinin sanayiye dönük hizmetleri ile teknokent hizmetleri hakkında sunum gerçekleştirdi.