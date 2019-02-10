Konya'da kazanan yok! VAR maça damga vurdu Süper Lig'in 21. haftasında, Atiker Konyaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan mücadele 1-1 sonuçlandı. Maça, hakem Halil Umut Meler'in VAR kararları damga vurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Maçın hakemi Halil Umut Meler, Atiker Konyasporlu oyuncu Jevtovic'in yerde kaldığı pozisyonun ardından, önce penaltı noktasını gösterdi; sonra VAR'a giderek kararını değiştirdi. Konuk takım, 74'te Aleksic'in golüyle skoru 1-0'a getirdi. Atiker Konyaspor, 85'te Jahovic'in penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1. Nefes kesen karşılaşma bu skorla sona erdi. Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 33'e yükselten yeşil-beyazlılar, 6. sıradaki yerini korudu. Puanını 34'e yükselten Malatyaspor ise 4. sırada yer aldı. Hakem VAR'a gitmedi! Gittiğinde de penaltıyı vermedi Müsabakanın 85. dakikasında Jahovic'in yerde kaldığı pozisyonda hakem Halil Umut Meler, VAR'a dahi bakmadan penaltıyı çaldı. 90. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'lu Donald'ın eline çarpan poziyon için VAR'a giden Meler, pozisyonda devam kararı verdi.

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