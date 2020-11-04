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Aktüel Konya'da kayalıklara düşen gebe ineği belediye ekipleri kurtardı
Aktüel

Konya'da kayalıklara düşen gebe ineği belediye ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:43:12 -
Konya'da kayalıklara düşen gebe ineği belediye ekipleri kurtardı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, dağlık alanda kayalıklara düşen ve gebe olduğu belirtilen inek, belediyeye ait iş makinesiyle yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Fasıllar Mahallesi'nde besicilik yapan Emin Cecel, otlağa giden büyükbaş hayvanlardan birinin kaybolduğunu fark etti. Kayıp hayvanının, köyden otlağa gidilen yolda kayalıklara düştüğünü gören Cecel, mahalle sakinlerinin de yardımına rağmen ineği çıkaramayınca Beyşehir Belediyesinden yardım istedi.

Belediye ekipleri sarp arazide yaklaşık 50 metre yol açıp ineği kepçeye alarak yukarı çıkardı.

Küçük sıyrıkları olduğu anlaşılan inek, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

Fasıllar Mahallesi Muhtarı Fahrettin Kibar ve ineğin sahibi Cecel, belediye ekiplerine teşekkür etti.


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