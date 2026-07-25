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Yerel Konya’da kavşakta dehşet! İki otomobil çarpıştı, 1'i ağır 5 yaralı var!
Yerel

Konya’da kavşakta dehşet! İki otomobil çarpıştı, 1'i ağır 5 yaralı var!

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Konya’da kavşakta dehşet! İki otomobil çarpıştı, 1'i ağır 5 yaralı var!

Konya'nın Meram ilçesinde iki otomobilin kavşakta şiddetle çarpışması sonucu meydana gelen katliam gibi kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Tofaş sürücüsünün durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Konya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi Karaman Caddesi ile 17099. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.Z. idaresindeki 42 ANH 123 plakalı Tofaş marka otomobil ile sürücüsünün ismi alınamayan 35 AIY 311 plakalı Toyota marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Tofaş sürücüsü V.Z. ağır yaralanırken, iki araçta toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan V.Z. ise Konya Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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