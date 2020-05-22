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Konya'da kar sularıyla debisi artan dereye düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:35:32 -
Konya'da kar sularıyla debisi artan dereye düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

KONYA (AA) - Konya'nın Halkapınar ilçesinde, eriyen kar suları ile debisi yükselen Delimahmutlu Deresi'ne düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Küsere Mahallesi Köyönü mevkisinde, dere kenarında 5 yaşındaki ablası Zeynep Ucer ile oynayan Ömer Ucer (3), dengesini kaybederek suya düştü.

Abla Zeynep Ucer'in haber vermesi üzerine olay yerine gelen köy sakinleri durumu, 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler arama çalışması başlattı.

Vatandaşların da destek verdiği ve bir saat süren arama çalışmalarının ardından 600 metre ilerideki Bastırık mevkisinde, Ömer Ucer'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ucer'in cenazesi, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sırasında büyükbaş hayvanları için bahçeye yonca balyalarını getirmeye gittiklerini anlatan anne Nazmiye Ucer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

''Bahçede yonca ile uğraşırken bizi çok aramışlar, çalan telefonları duymadık. Amcamın oğlu bizi buldu. Ömer'in otların içinde kaybolmuş olabileceğini ya da suya düşmüş olabileceğini söyledi. Nasıl geldik eve hatırlamıyorum. Geldik, aradık bulamadık. Beş yaşında bir kız çocuğumuz daha var Ömer'in ablası Zeynep, 'Anne Ömer suya gitti. Sudan bulun Ömer'i' dedi bize. Biz tekrar aramaya başladık, bulamadık. Sonra sağlık ekipleri geldi, jandarmalar geldi, komşularımız geldiler, Ömer'imi buldular. Ama maalesef kaybettik Ömer'imi.''

Küsere Mahallesi Muhtarı Adem Peker ise "Çocuğun düştüğü haberini alır almaz olay yerine koştuk. Bahçe aralarında, dere kenarlarında aradık. En son düştüğü yerden 600 metre ileride çocuğun cansız bedenine ulaştık. Hemen sudan çıkardık ama maalesef çok geçti." diye konuştu.

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