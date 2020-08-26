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Aktüel Konya'da kaçak avlanan üç kişiye 8 bin 21 lira ceza
Aktüel

Konya'da kaçak avlanan üç kişiye 8 bin 21 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:06:09 -
Konya'da kaçak avlanan üç kişiye 8 bin 21 lira ceza

KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde belgesiz olarak avlanan üç kişiye, 8 bin 21 lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, ilçede yürüttükleri av koruma ve kontrol faaliyeti sırasında üç kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

Yapılan kontrolde izin belgesi olmadan avlandıkları belirlenen üç kişiye, 8 bin 21 lira idari para cezası verildi.

Avda kullanılan üç av tüfeğiyle, bıldırcın sesi çıkaran cihaza el konuldu.

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