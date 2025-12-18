Konya'da facia: Alevlerin arasında kalan 1 kişi can verdi
Konya’nın Akşehir ilçesi Sorkun Mahallesi’nde çıkan yangın bir yuvayı küle çevirdi. Alevlerin sardığı evde İbrahim Aysal hayatını kaybederken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Akşehir ilçesine bağlı Sorkun Mahallesi’nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların yükselen dumanları fark etmesi üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ AMA ACI HABER GELDİ
Kısa sürede olay yerine ulaşan Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangının çevre binalara sıçramasını önledi. Ancak yangın sonrası içeri giren ekipler, acı tabloyla karşılaştı.
Can Kaybı: Yapılan incelemede, yangın sırasında evin içinde bulunan İbrahim Aysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı: Evde bulunan ve yoğun dumandan etkilenen Fatma Aysal, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangın tamamen söndürüldükten sonra ortaya çıkan manzara, facianın boyutunu gözler önüne serdi. Alevlerin sardığı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.