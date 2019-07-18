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Konya'da düğünde facia! Kazayla gelini vurdular

Konya'nın Yunak ilçesi Karayayla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, silahla düğünde rastgele açılan ateş sonucu gelin yaralandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:05
Konya'da düğünde facia! Kazayla gelini vurdular

Konya'nın Yunak ilçesinde, silahla düğünde rastgele açılan ateş sonucu gelin yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen birinin düğünde silahla havaya ateş etmesi sonucu seken kurşunlardan biri gelin B.T.’ye (22) isabet etti.

Omuzundan yaralanan B.T. olay yerine çağrılan ambulansla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı gelin burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi.

Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından olayın failinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:05
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