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Yaşam Konya'da deprem!
Yaşam

Konya'da deprem!

Yeniakit Publisher
2023-05-10 02:41:00 -
Konya'da deprem!

AFAD, Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD verilerine göre, Konya'nın Kulu ilçesinde 7 km derinlikte 4.2 büyüklüğünd deprem meydana geldiğini açıkladı.

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