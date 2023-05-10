Konya'da deprem!
AFAD, Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD verilerine göre, Konya'nın Kulu ilçesinde 7 km derinlikte 4.2 büyüklüğünd deprem meydana geldiğini açıkladı.
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AFAD, Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD verilerine göre, Konya'nın Kulu ilçesinde 7 km derinlikte 4.2 büyüklüğünd deprem meydana geldiğini açıkladı.
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