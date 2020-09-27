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Aktüel Konya'da define arayan 6 kişiden 1'i, elektrik akımına kapılarak öldü
Aktüel

Konya'da define arayan 6 kişiden 1'i, elektrik akımına kapılarak öldü

Kaçak kazı yapan diğer 5 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 10:33:58 -
Konya'da define arayan 6 kişiden 1'i, elektrik akımına kapılarak öldü

KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ait alanda kaçak kazı yapan 6 kişiden 1'i, define aramada kullandığı demir borunun yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kökez Mahallesi'nde bulunan TİGEM'e ait araziye gece saatlerinde kaçak yollarla giren Yusuf Ziya K. (34), Adnan K. (39), Hüseyin D. (47), Veysel E. (42), Mustafa H. (51) ve Hasan Ş. (31) define aramaya başladı.

Yusuf Ziya K, kazı sırasında arazide delik açmak için kullandığı demir borunun yukarıya bakan kısmının yüksek gerilim hattındaki kablolara temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı..

Yanındakiler tarafından Sarayönü Devlet Hastanesi'ne götürülen Yusuf Ziya K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçak kazı yapan diğer 5 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ekipler, bölgede yaptıkları incelemede 10 metre hortum, su pompası, sondaj matkabına ait kablo, su tankı, 50 santimetre uzunluğunda 5 demir boru, karot makinası ve dedektör ile çok sayıda ekipman ele geçirildi.

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