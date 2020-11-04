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Aktüel Konya'da babasını öldüren zanlı tutuklandı
Aktüel

Konya'da babasını öldüren zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:57:57 -
Konya'da babasını öldüren zanlı tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde tartıştığı babasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alhan Mahallesi'nde Kudrettin Kaya'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan maktulun eşi Zennure, oğulları Tamer, Selçuk, Gökhan ve Yalçın Kaya ile Tamer Kaya'nın arkadaşı Tuncer F'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tamer Kaya tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde 30 Ekim'de silahla yaralanan Kudrettin Kaya (64), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Maktulün eşi Zennure ile oğulları Tamer (22), Selçuk (24), Gökhan (34) ve Yalçın (26) ile Tamer Kaya'nın arkadaşı Tuncer F. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tamer Kaya'nın, jandarmadaki ifade işlemleri sırasında babasını kendisinin öldürdüğünü itiraf ettiği belirtilmişti.

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