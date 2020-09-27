  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da aydınlatma direğine çarpan otomobil yandı
Aktüel

Konya'da aydınlatma direğine çarpan otomobil yandı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 11:04:08 -
Konya'da aydınlatma direğine çarpan otomobil yandı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akseki yönünden Beyşehir ilçe merkezine doğru seyir halindeki 34 CND 900 plakalı otomobil, Bademli Mahallesi yol ayrımında refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle beton direk devrilirken, araç alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri, kazadan sonra kaçan sürücüyü tespit edebilmek için çalışma başlattı.

Bir süre sonra kaza yerine gelerek aracı kendisinin kullandığını iddia eden Muhammet G, polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan yangın, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüsün yeni kesin belirtisi tespit edildi
Dünya

Koronavirüsün yeni kesin belirtisi tespit edildi

İspanya'da doktorlar, dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüsün yeni kesin belirtisini tespit etti.

İYİ Parti'de kriz Whatsapp'a sıçradı
Siyaset

İYİ Parti'de kriz Whatsapp'a sıçradı

İYİ Parti'de 2. Olağan Kurultayı’nda ortaya çıkan 'liste' tartışmaları hızla sürüyor... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, so..
Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak sözler: Bunu yapmanın zamanı artık geldi
Gündem

Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak sözler: Bunu yapmanın zamanı artık geldi

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait köyleri hedef alması sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ağar, Tü..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı