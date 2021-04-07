Konya'da askeri uçağın düştüğü kazadan acı haber
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağı düştü. Uçağı pilotu Burak Genççelebi'nin şehit olduğu öğrenildi.
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağının eğitim esnasında düştüğü öğrenildi.
Pilot şehit oldu
Düşen Türk yıldızlarına ait NF-5 uçağının pilotu Burak Genççelebi'nin şehit olduğu öğrenildi.
Bakanlıktan ilk açıklama
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
"Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır."