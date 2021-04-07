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Gündem Konya'da askeri uçağın düştüğü kazadan acı haber
Gündem

Konya'da askeri uçağın düştüğü kazadan acı haber

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağı düştü. Uçağı pilotu Burak Genççelebi'nin şehit olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 14:36:00 - 2021-04-07 15:10:59

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağının eğitim esnasında düştüğü öğrenildi.

Pilot şehit oldu

Düşen Türk yıldızlarına ait NF-5 uçağının pilotu Burak Genççelebi'nin şehit olduğu öğrenildi.

Bakanlıktan ilk açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır."

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