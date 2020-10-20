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Aktüel Konya'da 8 yıl önce iple boğulan 13 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin dava başladı
Aktüel

Konya'da 8 yıl önce iple boğulan 13 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin dava başladı

Maktul Hatice Çiftçi'nin annesi Pakize Çiftçi: - "Yürütmeye bile kıyamadığım kızımın acısı hiç azalmadı. Hatice'nin kabrini ziyaret etmeye bile yüreğimiz dayanmıyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:58:48 -
Konya'da 8 yıl önce iple boğulan 13 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin dava başladı

KONYA (AA) - Konya'da 8 yıl önce iple boğulan 13 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, izleyici ve basın mensupları alınmazken, maktul Hatice Çiftçi'nin annesi Pakize ve babası Kayhan Çiftçi hazır bulundu.

"Çocuğu kasten öldürmek" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından yargılanan sanık V.K'nin, duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı ve savunmasını yazılı vermek için ek süre istediği öğrenildi.

Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.

Anne Pakize Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yürütmeye bile kıyamadığım kızımın acısı hiç azalmadı. Hatice'nin kabrini ziyaret etmeye bile yüreğimiz dayanmıyor." ifadesini kullandı.

- Olay

Konya'nın Akşehir ilçesinde 21 Aralık 2012'de özel ders aldığı etüt merkezinden çıkan 13 yaşındaki Hatice Çiftçi'den uzun süre haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirmişti. 25 Aralık 2012'de Atakent beldesi Akyer mevkisinde cesedi bulunan Çiftçi'nin iple boğulduğu belirlenmişti.

Olayın ardından zanlının yakalanması için soruşturma başlatan polis ve jandarma ekipleri, maktul Çiftçi'nin tırnakları ve ipteki doku örnekleriyle karşılaştırmak amacıyla yaklaşık 600 kişiden DNA testi için kan örneği almıştı.

İzmir'de başka bir olaya karışan V.K. (38) polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. V.K'den alınan örneklerin, Çiftçi'nin tırnakları ve ipteki doku örnekleriyle uyuştuğu belirlenmişti. Bunun üzerine Akşehir'e getirilen V.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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