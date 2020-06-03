  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Konya’da 65 yaş üzeri vatandaşlar vaktini bahçesinde değerlendiriyor

Konya’da korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkışları kısıtlandırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşalar vaktini evlerinin yanında bulunan bahçelerinde geçiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 12:49:45 -
Konya’da 65 yaş üzeri vatandaşlar vaktini bahçesinde değerlendiriyor

Konya’da korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkışları kısıtlandırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşalar vaktini evlerinin yanında bulunan bahçelerinde geçiriyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında aylardır evlerinden çıkmaları kısıtlandırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar vakitlerini değerlendirmek için kendilerine yeni uğraşlar bulmaya başladı. Apartmanlarda yaşayan 65 yaş üzeri evlerinde kısıtlı uğraşlar bulurken, müstakil evlerde yaşayanlar ise bahçelerinde uğraşarak ve temiz hava alarak sıkıntılarını giderme imkanı buluyor. Merkez Karatay ilçesine bağlı İstiklal Mahallesinde oturan 65 yaş üzeri vatandaşların kimileri bahçe işlerinde uğraşırken, kimileri de tamir düzenleme işleri yapıyor. Bu şekilde organik sebze yetiştirilip bahçe işleri yapılırken, aynı zamanda da sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde vakit değerlendiriliyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlananlardan 80 yaşındaki Mevlüt Çetin, vaktinin çoğunu bahçesinde tamir ve düzenleme gibi işlerle geçiriyor. Bulunduğu bölgenin son müstakil evlerinden birinde oturan Mevlüt Çetin, kimi zaman bahçesinde sebzelerine bakarken; kimi zaman da bahçe aletlerine ağaç dallarından sap yapıyor. Isıttığı dalları düzleştirip kurutan Mevlüt Çetin, dalları keser, bel ve kürek gibi aletlere takmaya hazır hale getiriyor.


El işleri ile küçüklüğünden beri sevdiği işler olduğunu ifade eden Mevlüt Çetin, etraftan bulduğu dalları kestikten sonra yakarak kürek, tırmık, keser sapı yapacağını ifade etti.


Bahçelerde gezerek günlerini güzel bir şekilde geçirdiğini anlatan 78 yaşındaki Hanife Çetin ise, hastalık olunca sıkıldıklarını belirterek, bahçeyi gezdikten sonra eve geldiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman’ın yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahne!
Medya

Kuruluş Osman’ın yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahne!

Çarşamba akşamı ekrana gelen Kuruluş Osman’ın 24.bölüm 2.fragmanında diziye yeni dahil olan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu da ilk kez görüldü...
Tüm Türkiye koronayla mücadele ederken o ilimizde başka hastalık patladı
Sağlık

Tüm Türkiye koronayla mücadele ederken o ilimizde başka hastalık patladı

Tüm Türkiye uzun zamandır dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken Erzincan'da kırım kongo kanamalı ateşi kentte p..
Çocukların devşirildiği “ışık evleri”ne içki şişeli ve sol yayınlı kamuflaj! FETÖ “hijyen evleri”yle harekete geçti
Gündem

Çocukların devşirildiği “ışık evleri”ne içki şişeli ve sol yayınlı kamuflaj! FETÖ “hijyen evleri”yle harekete geçti

Elebaşılığını Fetullah Gülen’in yaptığı FETÖ’nün, çocukları devşirmek için kullandığı “ışık evleri”ni içki şişeleri, sanatçı posterleri ve s..
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı