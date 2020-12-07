  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da 3 gündür kayıp olan gencin cesedi su kuyusunda bulundu
Aktüel

Konya'da 3 gündür kayıp olan gencin cesedi su kuyusunda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-07 14:42:51 -
Konya'da 3 gündür kayıp olan gencin cesedi su kuyusunda bulundu

KONYA (AA) - Konya'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 19 yaşındaki genç, bir inşaatın su kuyusunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye, merkez Karatay ilçesinda yaşayan Oğuzhan Boylu'nun (19) ailesi, 3 gün önce, oğullarının evine gelmediğini belirterek polise kayıp başvurusunda bulundu.

Evlerinin yakınlarında 3 gün boyunca oğlunu arayan baba Mehmet Boylu, bir inşaatın su kuyusunda oğlunun cesedini buldu.

Baba Boylu'un ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Oğuzhan Boylu'nun cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Gencin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mağdurlar haklıyken suçlu duruma düşürüldü! Hem paraları zimmetine geçirdi hem de gözaltına aldırdı
Gündem

Mağdurlar haklıyken suçlu duruma düşürüldü! Hem paraları zimmetine geçirdi hem de gözaltına aldırdı

Sefaköy’de yanında çalıştığı kişilerin paralarını zimmetine geçirerek lüks bir hayat yaşayan M.A., zimmete geçirilen paralarını ne zaman ala..
Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı ortaya çıktı!
Gündem

Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı ortaya çıktı!

Cezaevinden çıktıktan sonra kendisini “Mesih” ilan eden ve öldüğü öne sürülen Hasan Mezarcı, açıklamada bulundu.
Koronavirüse yakalanırsak ağır geçirip geçirmeyeceğimizi nasıl anlarız?
Sağlık

Koronavirüse yakalanırsak ağır geçirip geçirmeyeceğimizi nasıl anlarız?

Koronavirüs hastalığını hiçbir kronik hastalığı olmamasına rağmen ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü.

Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay