Konya Tropikal Kelebek Bahçesi yaz aylarının favori ziyaret mekanı oldu

Selçuklu Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan ve Konya’nın dünyaya açılan kapılarından bir tanesi olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi yaz döneminde de ziyaretçilerini rekor sayılarda ağırladı. 60 türde binlerce kelebeğe ve 195 türde canlı bitkiye ev sahipliği yapan bahçe ziyaretçilerini kelebeklerin mucize dolu yaşamlarında sihirli bir yolculuğa çıkarıyor.

Sadece yerli turistlerin değil yabancı turistler ve tur operatörlerinin yanı sıra fotoğraf ve doğa severlerin de uğrak mekanı olmayı başaran bahçeyi bu yıl Temmuz ayında 117 bin 734 kişi ziyaret etti ve böylece geçtiğimiz yılın Temmuz ayına oranla yeni bir rekor kırılmış oldu.

Başkan Pekyatırmacı “Konya Tropikal Kelebek Bahçemiz 2023 yılına da damga vuracak”

Konya’nın tarım ve sanayi şehri ünvanlarının yanına artık önemli ziyaret mekanlarıyla turizmde de iddialı bir hale geldiğinin altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “ Konyamız üretim şehri olmanın yanında önemli turizm destinasyonlarıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi de ağırlıyor. Bu önemli mekanlardan bir tanesi olan Konya Tropikal Kelebek Bahçemiz de rekor oranlarda misafir ağırlıyoruz. Kelebeklerin hayat döngüsü aslında bir mucize. Gelen ziyaretçilerimizde bütün kelebeklerin kozadan pupa haline geçişini ve kelebeğe dönüşümünü orada izleyip bu mucizeye de şahitlik etmiş oluyorlar. Haziran, Temmuz ve Ağustos ayında yoğun ziyaretçi alan bahçemiz yine rekor seviyelere ulaştı ve bu misafir sayımız şu ana kadar 437 bin 255’e ulaştı. Geçen yılın Temmuz ayında kırdığımız rekoru bu yılın Temmuz ayında 117 bin 734 ziyaretçi rakamına ulaşarak tazelemiş olduk. Son yılların en sıcak Ağustos ayını yaşamamıza rağmen ziyaretçilerimizin yoğun ilgisi yine devam etti. Gözde mekanımız Konya Tropikal Kelebek Bahçesi açıldığı günden bu yana da 2 milyon 950 bin 274 ziyaretçi ağırlamış durumda. Sonbahar ayında da devam edecek bu yoğunlukla şehrimizde ev sahipliği yaptığımız misafirlerimiz bu mucizeye tanıklık etmeye devam edecekler. Ben dünyanın ve ülkemizin her yerinden insanı kelebeklerin eşsiz dünyasındaki bu mucizeyi görmeye Konyamıza ve Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ne davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Konya’ya şehir dışından gelen vatandaşlar Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ni çok beğendiklerini, burada farklı bir dünyaya adım attıklarını ifade ederek görmeyen herkesi kelebeklerin renkli dünyasına davet ettiler.

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