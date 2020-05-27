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Aktüel

Konya Tren Garı’nda YHT seferi hazırlığı

Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri yarın sabah saat 08.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 13:43:31 -
Konya Tren Garı’nda YHT seferi hazırlığı

Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri yarın sabah saat 08.00 itibariyle Konya’dan İstanbul’a yapılacak ilk seferle başlayacak.


Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 28 Mart’tan bu yana ara verilen YHT seferleri yarın itibariyle başlayacak. Sabah 8.00’de Konya’dan İstanbul’a başlayacak YHT seferi 8.30 Ankara seferi ile devam edecek. Sabah ve akşam ikişer sefer ile devam edecek olan tren seferleri 17.30 İstanbul ve 18.15 Ankara seferleri ile sürdürülecek.


Öte yandan, hazırlıklara başlanılan hızlı tren garında temizlik ve yıkama çalışmaları devam ediyor.

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