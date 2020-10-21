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Ekonomi Konya Ticaret Borsası
Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,302 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-21 13:17:55 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,302 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Durum buğdayı 2,284 2,286
Anadolu beyaz sert buğday 2,138 2,138
Anadolu kırmızı sert buğday 2,302 2,302
Ekmeklik diğer beyaz buğday 2,305 2,320
Düşük vasıflı buğday 2,251 2,272
ARPALAR
Arpalar 1,649 1,684
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,801 1,850
BAKLİYATLAR
Fasulye 7,389 8,245

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