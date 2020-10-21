Konya Ticaret Borsası
Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,302 liradan işlem gördü
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,302 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Durum buğdayı
|2,284
|2,286
|Anadolu beyaz sert buğday
|2,138
|2,138
|Anadolu kırmızı sert buğday
|2,302
|2,302
|Ekmeklik diğer beyaz buğday
|2,305
|2,320
|Düşük vasıflı buğday
|2,251
|2,272
|ARPALAR
|Arpalar
|1,649
|1,684
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,801
|1,850
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,389
|8,245