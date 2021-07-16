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Ekonomi Konya Teknik Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
Ekonomi

Konya Teknik Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 3 öğretim görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 14:14:00 -
Konya Teknik Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Konya Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmî  Gazete'de  yayımlanan  Genel  Kadro  ve  Usulü  Hakkında  2  Sayılı  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,  2547  sayılı  Kanun'un  ilgili  maddeleri  ve  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”in  ilgili  hükümleri  uyarınca  öğretim  elemanı alınacak.

Duyuru Başlama Tarihi                                : 09.07.2021 - Cuma
Son Başvuru Tarihi                                      : 30.07.2021 - Cuma
Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi                 : 06.08.2021 - Cuma
Giriş Sınavı Tarihi                                       : 17.08.2021 - Salı
Sonuç Açıklama Tarihi                                : 23.08.2021 - Pazartesi
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi    : www.ktun.edu.tr

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ
 

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