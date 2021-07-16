Konya Teknik Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 3 öğretim görevlisi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Konya Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacak.
Duyuru Başlama Tarihi : 09.07.2021 - Cuma
Son Başvuru Tarihi : 30.07.2021 - Cuma
Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi : 06.08.2021 - Cuma
Giriş Sınavı Tarihi : 17.08.2021 - Salı
Sonuç Açıklama Tarihi : 23.08.2021 - Pazartesi
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.ktun.edu.tr
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ