Konya modeli belediyecilik! Türkiye'de konuşulan bir marka haline dönüştü

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Alparslan Türkeş Caddesi’nin açılışı ile Taşköprü Alt Geçidi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta iki turlu önemli bir seçim gerçekleştirdiğini anımsattı. Meclis’te Cumhur İttifakı’nın büyük bir çoğunluğa eriştiğini, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girdiği 17. seçimi kazanarak 13. Cumhurbaşkanı seçildiğini kaydeden Başkan Altay, “Bu seçimlerde Konya’mız yine her zaman olduğu gibi yüzde 73’le Türkiye’nin en önde gelen büyükşehirlerinden birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Yüzyılına büyük bir destek vermiş oldu. Seçimlerin sonucuna baktığınızda hem şehrimizde hem Türkiye’nin bütün şehirlerinde çok coşkulu bir kutlamaya şahit olduk. Ama asıl dikkatimizi çeken dünyanın her yerinde, hem soydaşlarımızın, Türklerin bulunduğu yerlerde hem de mazlum coğrafyalarda Müslümanların büyük bir sevinç içinde olduğunu gördük. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya lideri olduğunun bir işaretidir. Ülkemize, şehrimize ve tüm dünyaya hayırlı olsun” diye konuştu.

“İki önemli program için hemen seçimden bir gün sonra bir araya geldik”

AK Parti Belediyecilik anlayışıyla çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Altay, “Sayın Cumhurbaşkanımızın hep ifade ettiği gibi ‘durmak yok, yola devam’ zihniyetiyle yoğun günlerden hemen sonra iki önemli program için hemen seçimden bir gün sonra bir araya geldik. Çünkü Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla şehrimize hizmet ediyoruz. Şehrimizin her noktasında altyapı eksiklerinin tamamlanması, sosyal alanların artırılması, gönül belediyeciliğinin artarak devam etmesi ve şehrimizin ihtiyaçlarının tamamlanması konusunda gece gündüz gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni açılan caddelerle trafik rahatladı, yeni otobüslerle konfor arttı

Abdülhamid Han, Kazakistan, Karabağ, Necmettin Erbakan caddeleri gibi hizmetlerle şehir içi trafiği rahatlatmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Altay şöyle devam etti: “Bununla birlikte özellikle yeni almış olduğumuz otobüsler ki 470 milyon lira öz kaynakla 127 yeni otobüsü şehrimize kazandırmıştık. Şimdi inşallah 50 yeni otobüsle ilgili çalışmalarımız tamamlandı, hafta sonunda ilk etap gelmeye başlayacak. Böylece şehir içinde ulaşım konforumuzun artırılmasıyla ilgili de önemli bir mesafe kat etmiş olacağız. Sadece seçim döneminde 7 Nisan ve 3 Mayıs tarihleri arasında 36 farklı noktada açılışlar ve temel atma törenleri gerçekleştirdik. Bu işlerin toplam bedeli 3 milyar 862 milyon lira oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Konya mitinginde açmış olduğu 1 milyar 400 milyon liralık belediyemizin eserlerini de içine kattığınızda toplamda 5 milyar 300 milyon liralık eser ve hizmet açılış ve temel atmasını gerçekleştirmiş olduk. Bu açılış ve temel atmalar içerisinde belki en önemlisi, bütçe olarak da en yükseği 2 milyar 300 milyon lira bedelle Konyaray Banliyö hattının temel atma töreniydi.”

Alparslan Türkeş caddesi ve Taşköprü alt geçidinin maliyeti yaklaşık 400 milyon lira

Açılışını yaptıkları Alparslan Türkeş Caddesi’nin 3 buçuk kilometre uzunluğunda 30 metre genişliğinde; bisiklet yolları, peyzaj düzenlemeleriyle trafiğin yeni akslarından birisi olacağını dile getiren Başkan Altay, “Bu caddede kamulaştırma çalışmalarımız, altyapı çalışmalarımız ve üst yapı çalışmalarımız tamamlandı. Bu vesileyle 93 milyon liraya mal olan Alparslan Türkeş Caddemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İkinci olarak da Taşköprü Alt Geçidi’nin temelini atıyoruz. Taşköprü Alt Geçidi de hem Alparslan Türkeş Caddesi’ni kesintisiz bir hale getirecek hem de Tren Yolu Caddesi etrafında açtığımız Karabağ ve Kazakistan caddelerinin de çevre yoluna kadar kesintisiz bir şekilde ulaşımını sağlamış olacak. Alt geçidimiz de 303 milyon liralık maliyetiyle kesintisiz bir şekilde yapımına devam ediyoruz. İnşallah bu yıl bitmeden açılışını gerçekleştirmeyi temenni ediyorum” diye konuştu.

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“Konya'mız için yarınlar çok daha güzel olacak”

Başkan Altay, “Merkez ilçe belediye başkanlarımız ve merkez dışındaki 28 belediye başkanımızla Cumhur İttifakı’mızın değerli il başkanlarıyla Konya’mıza hizmet etmek için çalışmaya, çabalamaya devam edeceğiz. Konya artık sadece Türkiye’nin değil; dünyanın en önemli şehirlerinden birisi haline geliyor. Konya Modeli Belediyecilik artık Türkiye’de konuşulan bir marka haline dönüştü ve Konya’mız için yarınlar çok daha güzel olacak” sözleriyle konuşmasını bitirdi.

“Hemşehrilerimize layık olmak için koşturuyoruz”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Rabbim bize ömür verdikçe ve hemşehrilerimiz bizi desteklediği sürece onlara layık olma adına maksimum insani performansı göstererek ekiplerimizle birlikte koşturuyoruz” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Büyük Türkiye zaferi sizler sayesinde hamdolsun gerçekleşti. Durmadan, yorulmadan hizmetleri yürüten kıymetli belediye başkanlarımıza bu şehrin insanları olarak şükranlarımızı ifade ediyoruz” cümlelerini kullandı.

“Bir Konyalı olarak büyük bir mutluluk içindeyim”

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, “Konya’mız, Başbuğ Alparslan Türkeş gibi müstesna bir ismin, müstesna bir fikir adamının ismini taşıyacak bir caddeye kavuşuyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bu ismin burada anılmasına vesile olacak, projede emeği olan herkese şükranlarımı arz ediyorum. Bir Konyalı olarak büyük bir mutluluk içindeyim” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, hizmet siyasetinin farkını yaşamak için bir araya geldiklerini ifade ederek, “Farkı üretenler vardır. İşte Konya’mız bu seçimlerde farkı üretti ve memleketimizin geleceğine dair çok önemli bir damgayı da vurmuş oldu” diye konuştu.

“Güçlü ve büyük Türkiye yolculuğu hamdolsun ki devam ediyor”

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ise, şöyle konuştu: “Neredeyse yarım milyar liralık bir yatırım demetiyle milletimizin huzurundayız. Zaten seçim sürecinde de eser ve hizmet siyaseti farkını milletimiz gördü. Güçlü ve büyük Türkiye yolculuğu hamdolsun ki devam ediyor. Bu yolculuğu kesintiye uğratmak isteyenler başarılı olamadı. Konya, AK Parti belediyeciliğiyle, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla artık dünya belediyeleriyle yarışır hale geldi.”

Konuşmaların ardından yaklaşık 400 milyon liraya mal olacak Alparslan Türkeş Caddesi’nin açılışı ve Taşköprü Alt Geçidi’nin de temeli dualarla atıldı.