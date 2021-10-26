Konya Kitap Günleri 802 bin 104 ziyaretçiyle kendi rekorunu kırdı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri sona erdi. Şehrin kültür ve sanat hayatına önemli katkıda bulunan Konya Kitap Günleri, bu yıl Selçuklu Kongre Merkezi’nde 15-24 Ekim tarihleri arasında Konya’dan ve Konya dışından gelen ziyaretçilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Her yıl büyüyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Kitap Günleri’nin her yıl daha da büyüyerek kitapseverlerle buluştuğunu belirtti. Bu yılki Kitap Günleri’nde 10 gün boyunca imza günleri, söyleşiler, atölye çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek olacak etkinliklere imza atıldığını dile getirdi. Başkan Altay, Konya Kitap Günleri’ni Anadolu’nun en büyük kültür merkezi olan Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiklerini ifade etti. Merkezin 30 bin metrekare alanı, 18 farklı salonuyla Kitap Günleri’ne ev sahipliği yaptığını söyledi. Konya’da adeta bir kültür şöleni gerçekleştiğini vurguladı.

Başkan'dan teşekkür

2019 yılındaki Konya Kitap Günleri’nde yarım milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla Konya rekoru kırıldığını, bu yıl rekoru daha da geliştirerek 802 bin 104 ziyaretçiyi Konya Kitap Günleri’nde ağırladıklarını kaydeden Altay, “’Konya Okuyor’ diyerek çıktığımız yolda bu başarıya ortak olan tüm yayıncılarımıza, yazarlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye’nin farklı şehirlerinden etkinliklere katılan başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm ziyaretçilerimize ve Konyalı hemşehrilerime de can-ı gönülden teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Önemli okurlarıyla buluştu

Konya Kitap Günleri’nde 10 gün boyunca gerçekleştirilen söyleşiler ve imza günlerinde yine Türkiye’nin önemli kalemleri okurlarıyla bir araya geldi. Bir milyondan fazla kitap, 250 yayınevi, 450 yazar ile imza günleri, söyleşiler, şiir dinletileri, konserler, tiyatro gösterileri gibi 500’den fazla etkinlikle dolu dolu geçen Konya Kitap Günleri’nin son gününde tarihçi İlber Ortaylı’nın söyleşisi yoğun ilgi gördü. Salona sığmayan program Selçuklu Kongre Merkezi’nin otoparkında binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Son gün etkinlikleri kapsamında tarihçi Ahmet Şimşirgil, psikiyatrist Erol Göka okurlarıyla buluştu. Sevilen radyocu Talha Bora Öge de seslendirdiği şiirlerle büyük beğeni topladı. Ayrıca son gün Sevil Atasoy, Mücahit Küçükyılmaz, Osman Sungur Yeken de okurlarıyla buluştu.

Altay öğrencilerle turladı

Mevlana Meydanı ve Alaaddin Tepesi arasında gerçekleştirilen bisiklet turuna; İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği üyesi olan ve Konya’da öğrenim gören misafir öğrenciler ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve bisiklet sever ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçmişten itibaren bir bisiklet şehri olan Konya’da son dönemde yaptıkları yatırımlar ve etkinliklerle ‘Bisiklet Şehri Konya’ vurgusunu artırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Konya'da bisiklet sevgisi bir başka

Türkiye’den en fazla bisiklet yoluna sahip şehir olan Konya’da Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Konya Bisiklet Festivali on binlerce bisiklet severi bir araya getirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 550 kilometre ile Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri olan Konya’da Konya Bisiklet Festivali düzenledi.

Gençlere scooter hediyesi

Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda üç süren festivalde bisiklet parkurları, bisiklet yarışma ve şov alanları, bisiklet oyun alanları, oyun parkurları ve sergilerin yanı sıra bisiklet markalarının stantları ve birçok etkinlik yer aldı. Ayrıca festival kapsamında 7-15 yaş aracı gençlere çekilişle 2 bin scooter hediye edildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da Ekim ayının adeta bir festival ayına döndüğünü ifade etti. Etkinliklerin Gastronomi Festivali ile başlayıp Konya Bilim Festivali ile devam ettiğini, Kitap Günleri ve Bisiklet Festivali’nin ardından bu yılki festival programlarını tamamladıklarını söyledi.

İlgi tekrar artacak

Dünya üzerinde şu anda iki önemli gündemin olduğunun altını çizen Başkan Altay, “Bunlardan birincisi sağlık, ikincisi çevre ve iklim değişikliği. Sağlıklı yaşamak ve çevreye saygılı olmak istiyorsak ulaşım için kullanacağımız araç da bisiklet olmalı. Bisiklet zaten Konya’da geçmişten itibaren çok yoğun kullanılan bir ulaşım aracı. Her yaştan insanı bisiklete binerken görebilirsiniz. Konya, Türkiye’de en uzun bisiklet yoluna sahip açık ara önde olan bir şehir. Sadece bisiklet yolu yapmakla kalmadık; bisiklet tramvayımız, bütün otoparklardaki bisiklet parklarımız, otobüslerdeki bisiklet aparatlarımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla yürüttüğümüz Bisiklet Master Planımız, yeni yapacağımız yaklaşık 80 kilometrelik bisiklet yolumuz, Mevlana Bisiklet Turu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi faaliyetler Konya’nın bisiklet şehri olduğunun tescilidir. Yine Türkiye’de ilk olan uluslararası standartlarda müsabaka yapılabilecek veledrom da şehrimizde yükseliyor” diye konuştu.