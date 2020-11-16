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Aktüel Konya Karapınar'da 10 metre genişliğinde obruk oluştu
Aktüel

Konya Karapınar'da 10 metre genişliğinde obruk oluştu

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:08:08 -
Konya Karapınar'da 10 metre genişliğinde obruk oluştu

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaklaşık 3 metre derinliğinde, 10 metre genişliğinde bir obruk meydana geldi.

Kent merkezine 10 kilometre mesafedeki Reşadiye Mahallesi Acarlar mevkisinde, 3 gün önce arazide koyun otlatan çobanlar, obruk oluştuğunu fark edince durumu tarla sahibine bildirdi.

Yaklaşık 3 metre derinliğinde, 10 metre genişliğindeki obruğu gören tarla sahibi Murat Acar, başkasından kiraladıkları tarlada ektikleri arpayı hasat ettiklerini belirterek, daha önce obruk belirtisinin hiç oluşmadığını söyledi.

- "Zor durumda yaşıyoruz, korku içindeyiz"

Obruğu gördüğünde "korkunç" bir durumla karşı karşıya kaldığını anlatan Acar, "O sırada başka bir tarlada bulunan kardeşlerimi arayıp dikkatli olmalarını istedim. Zor durumda yaşıyoruz, korku içindeyiz. Gece yürümekte korkuyoruz, gündüzleri çalışıyoruz. Biçerdöver sahipleri gelmek istemiyor, obruk bölgesi, kendimizi riske atamayız, diyor. Neredeyse yalvarıyoruz, onları zorlukla getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarlada çalıştıkları sırada, obruğun oluşmamasının sevindirici olduğunu dile getiren Acar, "Burada gerekli çalışmaların ve araştırmaların yapılıp bize bilgi vermelerini istiyoruz. Korksak da, tedirgin olsak da, yapacak bir şeyimiz yok. Mecburen işimize devam ediyoruz ancak tedirginiz. Bölgemizde 5 sene içerisinde çok sayıda obruk oluştu." diye konuştu.

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