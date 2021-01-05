Konya, Karaman ve Aksaray için yağış uyarısı

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ile çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Konya, Karaman ve Aksaray çevrelerinde yağmur ve sağanak öngörülüyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.