  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya, Karaman ve Aksaray için yağış uyarısı
Aktüel

Konya, Karaman ve Aksaray için yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 09:38:30 -
Konya, Karaman ve Aksaray için yağış uyarısı

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ile çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Konya, Karaman ve Aksaray çevrelerinde yağmur ve sağanak öngörülüyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlker Başbuğ'dan skandal darbe çıkışı!
Gündem

İlker Başbuğ'dan skandal darbe çıkışı!

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'dan skandal bir darbe çıkışı geldi. Cumhuriyet gazetesine röportaj veren Başbuğ, "Menderes erken seçim..
Friedrich Merz: İngiltere modeli ile Türkiye'yi AB'ye alalım
Gündem

Friedrich Merz: İngiltere modeli ile Türkiye'yi AB'ye alalım

Alman siyasetçi Friedrich Merz, Türkiye'nin İngiltere örneğinde Avrupa Birliği ekonomik birliğine dahil edilmesi önerisinde bulundu.
AK Partili Tevfik Göksu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek veren İmamoğlu'na ayar
Gündem

AK Partili Tevfik Göksu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek veren İmamoğlu'na ayar

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, Boğaziçi Üniversitesi'nde 'katil polis' sloganları atarak DHKP-C marşları eşliğinde ..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay