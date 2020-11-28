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Aktüel Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da vatandaşlar evlerine çekildi
Aktüel

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da vatandaşlar evlerine çekildi

Yeniakit Publisher
2020-11-28 20:50:20 -
Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da vatandaşlar evlerine çekildi

KONYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan ve yarın saat 10.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması, Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da cadde ve sokakları sessizliğe bürüdü.

Türkiye genelinde olduğu gibi Konya'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı.

Konya'da Kule, Mevlana, Zafer Meydanı ile Nalçacı Caddesi'ndeki polis ve zabıta ekipleri, kısıtlamanın başlamasıyla sokaktaki vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kısıtlama öncesinde bazı işlek caddelerde araç yoğunluğu gözlenirken, market ve fırınlarda hareketlilik yaşandı.

Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da da Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan kısıtlamalara genelde uyulduğu gözlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda denetimler gerçekleştirdi.


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