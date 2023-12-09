Konutunuzun statüsünü bilmeniz önemli! Oturduğunuz yerin farkında olun!

Ev alırken dikkat edilmesi gereken ana kurallardan başka aldığınız veya sahip olduğunuz gayrimenkulün özelliklerini resmi açıdan değerlendirebilmek için de bilmeniz gerekenler var. İşte bunlardan birisi de oturduğunuz evin tapudaki durumu...Gayrimenkul alım ve satımlarda tapu durumu önemli. Peki kat mülkiyeti ile irtifakı arasında ne fark var? Bu farkları bilmeniz ileriye dönük ticari ilişkilerinizi de etkileyecektir.

Ana unsurlar arasında

Gayrimenkul satın alırken dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardan biri de tapu nitelikleridir. Niteliğine göre üçe ayrılan tapu çeşitlerinden biri olan kat mülkiyetli tapu; inşaatı tamamlanmış bir taşınmazın bölümlerinin hangi amaçla kullanılacağına dair bağımsız mülkiyet ve kullanım hakkı veren bir ispat belgesidir.

Kat mülkiyeti ile kat irtifakı arasındaki fark

Tapu çeşitlerinden biri olan kat irtifakı, inşaat proje ya da yapım aşamasındayken satın alınan bağımsız bölüme düşen arsa payı anlamında kullanılan bir kavram. Dolayısıyla kat irtifakı, inşaat sırasında alınan geçici bir belge. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti arasındaki en temel farkı iskân belgesi oluşturur. Kat irtifaklı yapılarda yapı kullanım izin belgesi bulunmaz ve satın alınan bölümün hangi katta olduğu gibi bilgiler resmiyet kazanmaz. Sadece arazi üzerindeki pay üzerinden hesaplanmış bir alana sahip olunur.

Kat mülkiyetinin avantajları

Kat mülkiyeti müracaatı taşınmazın inşaatı bittikten sonra yapıldığı için, başvuruya onay çıkması halinde projeye uygun inşa edildiği resmiyet kazanır. Kat irtifaklı yapılarda ise henüz gerekli kontroller yapılmadığından dolayı kat mülkiyetine geçişi engelleyecek proje hataları ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra kentsel dönüşüm ya da olası yıkım durumlarında kat irtifaklı tapuların hisseleri arsa payı üzerinden dağıtılırken, kat mülkiyetli mâlikler bağımsız bölümleri kadar hak sahibi olur.