Konutta ağustos fırsatları

Dar ve orta gelirli aileleri düşük taksit ve düşük peşinat bedelleriyle ev sahibi yapmaya devam eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin konut inşa etme hedefiyle hizmetine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı her yıl 100 bin sosyal konut projesini de yürüten TOKİ’nin satışa çıkardığı son projelerden 15 bin 507 lira peşinat ve 646 lira taksitle peşinatla konut sahibi olmak mümkün.

İşte satıştaki projeler

-Kırklareli Hamidiye - 38 konut: Kırkalereli Merkez Hamidiye Mahallesi’ndeki konutlar için başvurular devam ediyor. 3+1 tipi dairelerin yer aldığı projede konut fiyatları 218 bin 382 liradan başlıyor. Projeden 21 bin 838 lira peşinat ve bin 364 lira taksitle konut sahibi olma imkânı sağlanıyor.

-Sivas Merkez Yenimahalle - 14 konut: Sivas Merkez Yenimahalle projesinde yer alan konutlar satışa çıktı. Projede 2+1 tipi daireler bulunuyor. En düşük konut bedelinin 146 bin 477 lira olduğu Sivas Merkez Yenimahalle projesinden 36 bin 619 lira peşinatla konut sahibi olmak mümkün. Proje için ödenecek en düşük taksit bedeli 610 lira olarak belirlendi.

Bin 250 tl taksit

-Sivas Merkez - 33 konut: TOKİ Sivas Merkez Yenimahalle projesinde 3+1 tipi daireler bulunuyor. Başvurular ise 5 Ağustos’ta başladı. En düşük konut bedelinin 200 bin 50 lira olduğu Sivas TOKİ projesinden bin 250 lira taksitle konut sahibi olunabiliyor. Proje için ödenecek peşinat bedeli ise 50 bin 12 liradan başlıyor.

-Tokat Merkez Dedeli - 8 konut: TOKİ’nin Tokat Merkez Dedeli projesi kapsamındaki 8 adet konut 5 Ağustos’ta satışa çıktı. 2+1 dairelere yer verilen projede en düşük konut bedeli 165 bin 916 lira şeklinde belirlendi. Dedeli TOKİ projesinde yer alan konutlar için ödenecek peşinat bedeli 41 bin 479 liradan, taksit bedeli ise 691 liradan başlıyor.

15 bin TL peşinat

-Gaziantep Kuzeyşehir - 278 konut: Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir 3. ve 4. Etap projesi kapsamındaki daireler satışa çıktı. TOKİ Şehitkamil Kuzeyşehir projesinde toplam 278 adet daire mevcut. 53 adet 2+1, 225 adet 3+1 konutun bulunduğu projede konut fiyatları 155 bin 75 liradan başlangıç gösteriyor.

646,15 liradan başlayan taksitlerle ev alınabilen proje için ödenecek en düşük peşinat bedeli 15 bin 507 lira şeklinde belirlendi.

Açık artırmalı fırsat satışları yarın

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 215 adet konut ve 79 adet işyeri olmak üzere toplam 294 adet taşınmazı, yarın düzenlenecek Açık Artırma (teklif alma) ile satacak. Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda düzenlenecek olan açık artırmaya katılmak isteyenler, internetten üzerinden de (www.emlakyonetim.com.tr) teklif yapabilecek.

Hangi illerde konut satışı var?

Alıcılar Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon ve Zonguldak şehirlerinde satışa çıkarılan daireler yüzde 25, peşin 120 ay vade ile sahip olabilme fırsatı sunuyor. Ayrıca alıcılar, İstanbul’da satılan konutlara yüzde 25, yüzde 40, yüzde 50 peşin 96 ve 120 ay vade seçenekleriyle alabiliyor.