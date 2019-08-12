Kontrolden çıkan traktör devrildi: 10 yaralı Mersin’in Mut ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Mersin’in Mut ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çivi Mahallesi’nde Küçükbaş hayvan sağımından dönen Sultan Köse yönetimindeki 33 N 6163 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. 50 metre uçuruma yuvarlanan traktördeki sürücü Sultan Köse, Beriga Arı, Medine Tekin, Sebahat Doğan, Emel Doğan, Asime Doğan, Arda Köse, Seval Çalık, Ümran Doğan, ve Nazife Köse yaralandı.Yaralılar ambulans ve özel araçlarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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