Kontrolden çıkan cip, 6 araca çarptı
Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, park halindeki 6 araca çarptı.
Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, park halindeki 6 araca çarptı.
Şirinevler Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'nde ilerleyen ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 78 AAY 732 plakalı cip, kontrolünü kaybetti.
Bir anda hızlanan cip, caddede park halindeki 4 otomobil ve 2 cipe çarptı.
Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazaya neden olan cip sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığını belirleyen polis ekipleri, sürücüyü arama çalışması başlattı.