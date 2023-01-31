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Aktüel Kontrolden çıkan cip, 6 araca çarptı
Aktüel

Kontrolden çıkan cip, 6 araca çarptı

Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, park halindeki 6 araca çarptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 00:38:00 -
Kontrolden çıkan cip, 6 araca çarptı

Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, park halindeki 6 araca çarptı.

Şirinevler Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'nde ilerleyen ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 78 AAY 732 plakalı cip, kontrolünü kaybetti.

Bir anda hızlanan cip, caddede park halindeki 4 otomobil ve 2 cipe çarptı.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazaya neden olan cip sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığını belirleyen polis ekipleri, sürücüyü arama çalışması başlattı.

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