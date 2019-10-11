Kongo'da cumhurbaşkanının aracını taşıyan askeri kargo uçağı kayboldu!
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının zırhlı aracını taşıyan uçakta 8 kişi bulunuyordu.11 Ekim 2019 Cuma 14:46
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusunda, 8 kişinin bulunduğu bir askeri kargo uçağının kaybolduğu bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Antonov tipi askeri kargo uçağı 4 kişilik mürettebatı ve 4 yolcusuyla öğlen saatlerinde KuzeyKivu eyaletine bağlı Goma kentinden havalandı.
Mürettebatı Ukraynalı olan uçağın, bir buçuk saat sonra uçuş kontrol merkeziyle irtibatı kesildi.
Sinyal alınamayan uçağın, ülkenin doğusuna yaptığı 3 günlük ziyaretin ardından başkente dönen Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin zırhlı aracını taşıdığı öğrenildi.
Meteoroloji yetkilileri, hava koşulları nedeniyle uçağın düşmüş olabileceğini belirtiyor.
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