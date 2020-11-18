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Aktüel Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Ebola salgınının 11'inci dalgası sona erdi
Aktüel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Ebola salgınının 11'inci dalgası sona erdi

Ülkenin batısındaki 11'inci dalgada 130 vaka tespit edildi, 55 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-18 19:00:36 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Ebola salgınının 11'inci dalgası sona erdi

İSTANBUL (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) batısındaki Ebola salgınının sona erdiğini açıkladı.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, ülkenin batısındaki 11'inci dalgada 130 vakanın tespit edildiği ve 55 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Yağmur ormanlarında dağınık yaşayan bölge sakinlerine ulaşmada zorluk yaşadıklarını vurgulayan Moeti, Ebola ile mücadelede kendilerine destek olan hükümet yetkilileri ve bölge sakinlerine teşekkür etti.

Moeti, Ebola ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla aynı anda mücadele etmenin zor olduğunu dile getirerek Ebola'da kullanılan yöntemlerin Kovid-19'a karşı da kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

KDC Sağlık Bakanı Eteni Longonda ise 11. dalga Ebola salgınında 42 gündür yeni vakanın kaydedilmediğini bildirdi.

KDC'de Ebola'nın 11. dalgası haziran ayında başlarken 10'uncu dalga ise aynı ayda sona ermişti.

- Ebola Afrika'da binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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