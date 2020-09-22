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Aktüel Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancılar 11 kişiyi öldürdü
Aktüel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancılar 11 kişiyi öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:30:09 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancılar 11 kişiyi öldürdü

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletinde Ugandalı isyancı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, ADF isyancı grubu ülkenin doğusundaki Mbau kentinde saldırı düzenledi.

Saldırıda, biri asker 11 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca, evleri yakarak bölgeden uzaklaşan isyancıların ikisi kadın 10 kişiyi kaçırdığı belirtildi.

KDC Genelkurmay Başkanı Celestin Mbala 2 gün önce saldırıya uğrayan Mbau bölgesini ziyaret etmişti.

ADF’li isyancılar, saldırılara son vermek için KDC ordusunun bölgedeki bütün askeri faaliyetlerini durdurmasını şart koşmuştu.

KDC ordusu, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı Ekim 2019'da geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana 3 bin sivil hayatını kaybetti.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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