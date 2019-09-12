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Konak’ta spora desteğe devam

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şubesinin her yıl gerçekleştirdiği “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” etkinliğinin 22.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:11
Konak’ta spora desteğe devam

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şubesinin her yıl gerçekleştirdiği “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” etkinliğinin 22.’si de Konak Belediyesinin destekleriyle düzenlenecek.



TÜRFAD İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala ile derneğin yönetim kurulu üyeleri, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’u makamında ziyaret etti. Şube başkanı Vreskala, 21 yıldır aralıksız olarak düzenlenen “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” etkinliğine Konak Belediyesinin 15 yıldır verdiği desteği sürdürmesi istedi. Spora emek veren isimlerin ödüllendirildiği etkinliğin çok önemli olduğuna işaret eden Başkan Batur da, “İzmir’in sporuna emek veren isimlere, onlar yaşarken vefanızı gösteriyorsunuz. Bu çok kıymetli etkinliği desteklemek bizi de mutlu eder” diye konuştu.



Eski futbolcu başkana rozet


Kendisi de futbol oynayan ve bir dönem yöneticilik de yapan Başkan Batur, derneğin İzmirli futbolcu, "Taçsız Kral" Metin Oktay anısına, 28 yıldır düzenlediği Metin Oktay Halı Saha Futbol Turnuvası’na da destek verileceğini söyledi. Başkan Batur’un, Narlıdere Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalara dikkat çekerek, “Dört dönem Narlıdere’de çok güzel işlere imza attınız. Konak’ta da bu başarının devam edeceğine dair inancım sonsuz” diyen Vreskala ise ziyaret sırasında Batur’a derneğin rozetini hediye etti.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:11
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