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Konak’ın yeni birimlerine meclisten onay

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un seçim döneminde, kenti tüm paydaşlarla birlikte yöneteceğini belirterek, kurmaya söz verdiği esnaf masası, engelliler, sivil toplum kuruluşları ve hemşehri dernekleri birimleri meclisten de onay aldı.

02 Temmuz 2019 Salı 10:33
Konak’ın yeni birimlerine meclisten onay

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un seçim döneminde, kenti tüm paydaşlarla birlikte yöneteceğini belirterek, kurmaya söz verdiği esnaf masası, engelliler, sivil toplum kuruluşları ve hemşehri dernekleri birimleri meclisten de onay aldı. Birimlerin kurulması, ilgili komisyonlarda görüşülerek, oybirliğiyle uygun bulunurken, belediyenin bu birimlerle daha da güçleneceğine işaret eden Başkan Batur, “Birlikte Konak sözümüzü tutuyoruz” dedi.



Uyuşturucuyla mücadele merkezi


Meclis üyelerine belediyenin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi vererek, toplantının açılışını gerçekleştiren Başkan Batur, Basmane Oteler Sokağı’nda bulunan bir binanın, uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkeze dönüştürülmek üzere belediyeye bağışlanacağını belirterek, “Belediyemize 300 metre mesafede olan bu binayı restore edip merkezimizi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bu konudaki hassasiyetimiz biliniyor. Meclis üyesi arkadaşlarıma ve katkı koyan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Temizlik seferberliği sürecek


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le birlikte Kadifekale’de hafta sonu yaptıkları temizlik çalışmalarını hatırlatan Başkan Batur, “Kadifekale’den başlayan bir temizlik kampanyası başlattık. Daha yaşanır, temiz bir kent amacımızı sahaya yansıtmak istedik. Bundan sonra da lokal ve toplu çalışmaları sürdürme kararı aldık. Kadifekale bu süreçte bizim için ayrı bir değer olacak ve biz bu değeri daha iyi bir noktayı getirmek için elimizden gelen katkıyı koyacağımızın mesajını vermek istedik” dedi.



Çalışmaları sahada inceliyor


Yapılan çalışmaları yerinde incelemek için sahaya inmeye başladığını da söyleyen Batur, Gültepe Spor Kompleksi ile Toros Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri inşaatlarının eylül ayı sonunda tamamlanmasının planlandığını da söyledi. Belediyenin yaz spor okullarına talebin çok fazla olduğunu da söyleyen Batur, spor yapma imkânı olmayan çocukların olduğu bölgelerde bu çalışmaların ön plana alındığına dikkat çekti. Batur, mecliste kararı alınan kentsel dönüşüm biriminin kurularak, çalışmaya başladığını meclise aktardı.



Yeni birimlerle güçlenecek


Toplantıda belediye bünyesinde kurulması planlanan esnaf, engelliler, sivil toplum kuruluşları ve hemşehri dernekleri birimlerinin kurulmasına ilişkin komisyon raporları da meclise geldi. İlgili komisyonların, birimlerin kurulmasını oybirliğiyle uygun bulduğu komisyon raporları meclisten geçerken, Başkan Batur raporlarını hızla hazırlayarak, birimlerin kurulması süreçlerini hızlandıran komisyon üyelerine teşekkür etti. Belediyenin bu birimlerle daha da güçleneceğine işaret eden Başkan Batur, “Seçim döneminde Birlikte Konak, demiştik. Şimdi sözümüzü tutuyor ve bu anlayışımızı belediyenin yönetimine yansıtıyoruz. Bu birimler bizim tüm paydaşlarımızla bağımızı güçlendirirken, verdiğimiz hizmetin kalitesini de artıracak” diye konuştu.


Oturumda, Konak Belediyesi Engelli Danışma-Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin, Konak Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve Koruma Vakfı işbirliğiyle ortaklaşa işletilmesinin oybirliğiyle uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporu da meclisten geçti.



“Milli irade kararını verdi”


Başkan Batur, meclis üyelerinin 23 Haziran’da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini gündeme getirmesi üzerine, “Her şey çok güzel oldu. Milli irade, halk kararını verdi. Artık belediye başkanlarına iş düşüyor; iyi çalışmak, proje üretmek, İstanbul’u, Ankara’yı, İzmir’i, her yeri güzelleştirmek belediye başkanlarının görevi. Belediye başkanları gereğini yapar. Belediye başkanlığı, halk tarafından seçilen, en önemli görevlerden biridir. Yerelde görev yapan tüm arkadaşlarımıza, Sayın Ekrem İmamoğlu’na da, seçilen tüm belediye başkanlarımıza da başarılar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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