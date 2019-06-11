Kömürspor’un yıldız futbolcusu takımdan ayrıldı
Zonguldak Kömürspor’un 30 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Emre Kara takımdan ayrıldı.11 Haziran 2019 Salı 16:11
Zonguldak Kömürspor’un 30 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Emre Kara takımdan ayrıldı.
TFF2.Lig Zonguldak temsilcisi Zonguldak Kömürspor’un 30 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Emre Kara, 1 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen sözleşmesinde yazan 20 bin TL’ye serbest kal maddesini kullanarak takımdan ayrıldı. Kara, bu sezon Kömürspor forması ile attığı gollerle takımın ligde kalması için önemli bir rol oynadı.
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