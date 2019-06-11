Kömürspor’un yıldız futbolcusu takımdan ayrıldı Zonguldak Kömürspor’un 30 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Emre Kara takımdan ayrıldı.

Zonguldak Kömürspor’un 30 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Emre Kara takımdan ayrıldı.

TFF2.Lig Zonguldak temsilcisi Zonguldak Kömürspor’un 30 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Emre Kara, 1 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen sözleşmesinde yazan 20 bin TL’ye serbest kal maddesini kullanarak takımdan ayrıldı. Kara, bu sezon Kömürspor forması ile attığı gollerle takımın ligde kalması için önemli bir rol oynadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.