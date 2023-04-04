Komünistlerden Kur'an kursu binasına çirkin saldırı! Hakaretler yağdırıp camlarını kırdı
Kadıköy Müftülüğü'ne bağlı Rasimpaşa Kur'an Kursu'na, bir kadın tarafından saldırıda bulunuldu. Hakaretler yağdırıp, bodrum katta bulunan kursun camlarını tekme atarak kıran kadının ilçede bulunan komünist semt evleriyle bağlantılı olduğu öğrenildi.
İstanbul Kadıköy'de 28 Şubat artığı bir kadın Kur'an kursuna saldırdı.
Apartmanın bodrum katında bulunan Rasimpaşa Kur'an Kursu'nun camlarını tekme atarak kıran kadın, hakaretler yağdırdı.
Emniyet tarafından gözaltına alınan kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kadının ilçede bulunan komünist semt evleriyle bağlantılı olduğu öğrenildi.
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