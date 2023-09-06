Komşuların ufak tefek tartışmaları kanlı bitti: 'Telimi oynattın, direğimi kırdın" cinayeti

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde husumetli oldukları komşuları Lütfü Topçu (68) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen İbrahim Bartan (73) ile eşi Nazik Bartan'ın (68) cenazeleri, toprağa verildi.



Olay, dün öğle saatlerinde Aşağı Emirler Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Bartan, eşi Nazik Bartan ile su tankerinin lastiğini tamir ederken komşuları Lütfü Topçu yanlarına geldi. İbrahim Bartan, birbirinin bahçesindeki ağaçlara zarar verme meselesi ve arazi sınırları nedeniyle mahkemelik olduğu komşusu Topçu ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Lütfü Topçu, evden aldığı pompalı tüfekle komşusu İbrahim ve eşi Nazik Bartan'a ateş açtı. Lütfü Topçu, daha sonra aynı tüfekle yaşamına son verdi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Lütfü Topçu ile İbrahim ve Nazik Bartan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bartan çiftinin cenazeleri, öğle vakti Aşağı Emirler Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı cenazeye, çiftin yakınları ve mahalleliler katıldı.



'UYARDIK AMA FAYDA ETMEDİ'



Aşağı Emirler Mahallesi'nin vakıf başkanı Ali Sait Kaymak, olayın çok üzücü olduğunu belirterek, "Bunlar komşu; arsaları tel örgüyle birbirine bitişik. Telimi oynattı, direğimi kırdı gibi ufak tefek sürtüşmelerden dolayı aralarında husumet vardı. Birbirlerini şikayet ediyorlardı, savcılık takipsizlik veriyordu. Tabii zaman zaman bizler de uyarıyorduk. Ama fayda etmedi. İkisi de emekli. Üzücü olay, dün oldu. İbrahim ve eşi, öğlen evinin önünde lastik değiştiriyormuş. Lütfü Topçu da yakın mesafeden ateş ederek karı kocayı öldürüyor. Ardından kendi bahçesinde kendine sıkıyor. Çok uzaktan akrabalardı. Köyümüz için acı bir olay oldu" dedi.



'10 YILDIR SÜRTÜŞME VARDI'



İbrahim Bartan'ın kuzeni Haydar Topçu (69) ise "Dün arabayla Ankara'dan geldim, yanından geçerken korna çaldım. El salladım, selamlaştık. Tam eve girecekken silah sesi geldi. Hemen olay yerine geldim. Gittiğimde Lütfü Topçu yerde yatıyordu, yanında eşi vardı ve 'Kocamı vurdular' diye bağırıyordu. Ben de 'Kocanda tüfek var, bak bunları vurmuş' dedim. Aralarında 10 yıldır sürtüşme vardı. Bunlara söz geçiremedik. Çok üzüldük" diye konuştu.