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Dünya Komşudan flaş aşı kararı! İzin verildi
Dünya

Komşudan flaş aşı kararı! İzin verildi

İran Sağlık Bakanlığı, yerli Kovid-19 aşısı COVIRAN Bereket'in acil kullanımına izin verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 16:07:00 -
Komşudan flaş aşı kararı! İzin verildi

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen yerli aşı COVIRAN Bereket'in acil kullanımına izin verildiğini açıkladı. Merkezi eyaletinin merkez şehri Erak'taki sağlık projelerinin açılış töreninde konuşan Nemeki, yerli aşı çalışmalarındaki son durumla ilgili açıklamada bulundu.

Yerli aşı COVIRAN Bereket'e acil kullanım izni verildiğini aktaran Nemeki, bir diğer yerli aşı Pastor'a gelecek hafta, Razi Cov Pars ve Fahra aşılarına da yakında izin verileceğini belirtti.

İran, COVIRAN Bereket'i 29 Aralık 2020'de ilk defa insan üzerinde test etmiş ve başarılı sonuçlar alındığını açıklamıştı. Bilim Kurulunun başındaki Muhammed Muhbir'in kızı Tayyibe Muhbir, aşının yapıldığı ilk gönüllü olmuştu.

Ülkenin ikinci yerli aşısı Razi Cov Pars'ın insan üzerindeki ilk denemesi ise 28 Şubat'ta gerçekleştirilmiş, ilk aşamada aşı 133 gönüllüye uygulanmıştı.

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