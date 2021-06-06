Komşuda son bilanço açıklandı
İran'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 122 artarak 81 bin 63'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Kovid-19 salgınında son 24 saatte 5 bin 612 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1027'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.
Vaka sayısının 2 milyon 966 bin 363'e çıktığı ülkede, 122 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 81 bin 63 olduğu ifade edildi.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 769'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 552 bin 401'e ulaştığı bildirildi.
İran'da toplam 4 milyon 823 bin 579 doz aşı yapıldı
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 4 milyon 203 bin 784 kişiye aşının ilk dozunun, 619 bin 795 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.
Böylece ülkede şu ana kadar 4 milyon 823 bin 579 doz aşı uygulandığı açıklandı. Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 20 milyon 688 bin 723 oldu.