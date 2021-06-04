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Sağlık Komşu ülkede de görülmüştü! Kara mantar kabus gibi dünyaya yayılıyor
Sağlık

Komşu ülkede de görülmüştü! Kara mantar kabus gibi dünyaya yayılıyor

Koronavirüste mücadelede geride kalan, vefat edenlerin sokakta yakıldığı Hindistan’da ve Türkiye’nin komşusu Irak’ta da görülen kara mantar kabusu dünyaya yayılıyor. BBC’ye konuşan doktorların verdiği ayrıntılar ürküttü.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 10:46:00 -
Komşu ülkede de görülmüştü! Kara mantar kabus gibi dünyaya yayılıyor

Son olarak Meksika'ya da sıçrayan Kara mantar, bir kişide göz, burun ve damak kaybına neden oldu. Koronavirüsü geçiren ve geçirmekte olan binlerce kişide görülen bu korkunç hastalığın ameliyat görüntüleri ise tüyler ürperten cinsten.

Normalde nadir görülen ve mukormikoz olarak da bilinen bu enfeksiyonda hayatta kalma ihtimali yüzde 50 olarak kayıtlara geçiyor. Bazı hastalar ancak tek gözleri alınırsa hayata tutunabiliyor.

Hindistan'da son aylarda kara mantar enfeksiyonu, Kovid-19 hastalığını geçiren ve geçirmekte olan binlerce kişide görülmüştü. Koronavirüsün tetiklediği düşünülen "mukormikoz" hastaları, Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ghaziabad'daki Harsh ENT (Kulak-Burun-Boğaz) Hastanesi'nde tedavi görüyor.

Doktorlar, Kovid tedavisinde kullanılan stereoidlerle bağlantısı olduğunu söylüyor. Özellikle diyabet hastaları risk grubunda görülüyor. Ülkede son dönemde Kovid-19'u atlatanlarda görülen siyah mantara yakalananların sayısında artış devam ediyor.

Koronavirüs geçirdikten 12 gün sonra...

BBC'ye konuşan doktorlar, kara mantar enfeksiyonunun, koronavirüs hastalarında iyileştikten 12-18 gün sonra ortaya çıktığını ifade etti. Doktorlar, salgından etkilenen hastaların tedavisi için oluşturulan yeni merkezlerin hızla dolduğunu söylüyor.

Hastaların yüzde 80'inden fazlasının acil olarak ameliyata alınması gerektiği aktarılırken, korkutucu bir haber, Türkiye'nin güneydoğu komşusu Irak'tan geldi.

Irak'ta, Hindistan'da 200'den fazla kişinin ölümüne yol açan kara mantar enfeksiyonundan ilk ölüm vakası kaydedildi.

Irak’ın güneyindeki Zikar vilayetinin Sağlık Genel Müdürü Saddam et-Tavil, yerel basına yaptığı açıklamada, vilayetin merkezi Nasiriye’de ölen bir kişide kara mantar enfeksiyonu tespit edildiğini belirtti.

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