Komşu tartışması can pazarıyla bitti! Çorum’da kırsalda kan donduran saatler!

Çorum’un Ortaköy ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden iki komşu arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Sözlü atışmanın kavgaya dönüştüğü olayda taraflardan biri silahına sarılarak tarla komşusunu vurdu.

Olay, ilçeye bağlı Esentepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Yılmaz (35) arazide hayvanlarını otlattığı sırada, komşusu Coşkun Gündüz’de (30) traktörüyle tarlasını sürmek istedi. İkili arasında 'hayvan otlatma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Cemal Yılmaz, yanında bulunan tabancayla Coşkun Gündüz'e ateş etti. Yılmaz, komşusunu öldürdükten sonra aynı tabancayla kendi hayatına son verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Cemal Yılmaz ve Coşkun Gündüz'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

