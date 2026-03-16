Sivas'ta aile faciası: 15 yaşındaki çocuk katliam yaptı!
Sivas'ta 15 yaşındaki çocuk babasını ve ağabeyini öldürüp babaannesini ağır yaraladı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın 6. katından silah sesi duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Eve gelen ekipler, baba S.Y. (50) ve oğul M.Y'nin (24) hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayda ağır yaralanan babaanne N.Y. (70) ise sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli U.B.Y. (15) ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
